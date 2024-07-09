Haber Tarihi: 09 Temmuz 2024 16:01 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 16:01

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2024

Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, 2024 Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kaynamaya başlıyor ve oruçlar tutuluyor. "Allah'ın ayı" olarak tasvir edilen Muharrem ayı tarihi, 2024 hicri yılbaşı takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2024
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2024 aşure günü tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hicri takvimi sonrasında Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte bu yılın aşure günü tarihi de belli oldu.

Buna göre; Aşure günü, 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.
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