Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 11:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 11:19

Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2024 Müge Anlı yeni sezon

Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haziran ayında bir sezonu daha geride bırakmıştı. 28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2024 Müge Anlı yeni sezon
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Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Haziran günü sezon finali yaptı. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan programa dair "Müge Anlı ne zaman başlıyor?" soruları gündem oldu. İşte, konuyla ilgili detaylar...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene 23 Haziran'da sezon finaline girmesinin ardından 4 Eylül'de sezona başlamıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl da programın eylülün ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 sezon boyunca kesintisiz ekrana geliyor. ATV'de seyirci karşısına çıkan programda Müge Anlı'ya avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen eşlik ediyor.

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