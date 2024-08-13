Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2024 Müge Anlı yeni sezon

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Haziran günü sezon finali yaptı. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan programa dair "Müge Anlı ne zaman başlıyor?" soruları gündem oldu. İşte, konuyla ilgili detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene 23 Haziran'da sezon finaline girmesinin ardından 4 Eylül'de sezona başlamıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl da programın eylülün ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 sezon boyunca kesintisiz ekrana geliyor. ATV'de seyirci karşısına çıkan programda Müge Anlı'ya avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen eşlik ediyor.