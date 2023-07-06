MTV VERGİSİ ZAMMI 2023: MTV ÖDEME HESAPLAMA | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar?

2018'den Önce Alınan Araçların 2023 MTV Ücretleri

Motor Hacmi



4 - 6 yaş



7 - 11 Yaş



12 - 15 Yaş



16 yaş ve üstü



1.300 cc'den küçük



1.479 TL



826 TL



623 TL



220 TL



1.301 - 1.600 cc arası



2.769 TL



1.607 TL



1.135 TL



436 TL



1.601 - 1.800 cc arası



5.098 TL



3.003 TL



1.828 TL



707 TL



1.801-2.000 cc arası



7.918 TL



4.654 TL



2.770 TL



1.092 TL



2.001 - 2.500 cc arası



11.196 TL



6.996 TL



4.178 TL



1.652 TL



2.501 - 3.000 cc arası



18.709 TL



11.687 TL



6.284 TL



2.306 TL



3.001 - 3.500 cc arası



29.473 TL



17.752 TL



8.860 TL



3.249 TL



3.501 - 4.000 cc arası



44.472 TL



26.190 TL



11.688 TL



4.654 TL



4.001 cc ve üstü



63.211 TL



37.435 TL



16.822 TL



6.528 TL





01.01.2018'den Sonra Alınan Araçların 2023 MTV Ücretleri

Motor Hacmi



KDV'siz Satış Fiyatı



1 - 3 Yaş



4 - 6 Yaş



1.300 cc'den küçük



0 - 70.600 TL



2.120 TL



1.479 TL



70.600 - 123.700 TL



2.330 TL



1.626 TL



123.700 TL ve üzeri



2.545 TL



1.773 TL



1.301 - 1.600 cc arası



0 - 70.600 TL



3.693 TL



2.769 TL



70.600 - 123.700 TL



4.066 TL



3.049 TL



123.700 TL ve üzeri



4.434 TL



3.325 TL



1.601 - 1.800 cc arası



0 - 177.000 TL



7.178 TL



5.613 TL



177.000 TL ve üzeri



7.834 TL



6.120 TL



1.801 - 2.000 cc arası



0 - 177.000 TL



11.310 TL



8.710 TL



177.000 TL ve üzeri



12.340 TL



9.506 TL



2.001 - 2.500 cc arası



0 - 221.000 TL



16.967 TL



12.319 TL



221.000 TL ve üzeri



18.512 TL



13.436 TL



2.501 - 3.000 cc arası



0 - 442.300 TL



23.658 TL



20.583 TL



442.300 TL ve üzeri



25.812 TL



22.453 TL



3.001 - 3.500 cc arası



0 - 442.300 TL



36.031 TL



32.421 TL



442.300 TL ve üzeri



39.309 TL



35.365 TL



3.501 - 4.000 cc arası



0 - 708.000 TL



56.651 TL



48.920 TL



708.000 TL ve üzeri



61.806 TL



53.364 TL



4.001 cc ve üstü



0 - 840.700 TL



92.725 TL



69.531 TL



840.700 TL ve üzeri



101.153 TL



75.853 TL





MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?



2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.



MTV ödemeleri, 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.



MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?



İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile "Tescil Tarihi" veya "Sahiplik Belge Tarihi" bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.



Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;



İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,



Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,



Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,



PTT şubelerine yapabilirsiniz.



İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.



2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.MTV ödemeleri, 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile "Tescil Tarihi" veya "Sahiplik Belge Tarihi" bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,PTT şubelerine yapabilirsiniz.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için katına çıkarıldı. Yeniden değerlendirme oranı ile yaş, matrah ve motor gücüne göre MTV oranları belli olurken, araç sahipleri 2023 yılı MTV hesabı yapmaya başladı. İşte Ocak 2023 MTV hesaplama tablosu...Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ayında tahakkuk edilir. Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki eşit taksitte aracın bağlı bulunduğu Vergi Dairesine veya Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat yetkisi verilen banka şubelerine makbuz karşılığı ödenir.MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.