MTV VERGİSİ ZAMMI 2023: MTV ÖDEME HESAPLAMA | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için katına çıkarıldı. Yeniden değerlendirme oranı ile yaş, matrah ve motor gücüne göre MTV oranları belli olurken, araç sahipleri 2023 yılı MTV hesabı yapmaya başladı. İşte Ocak 2023 MTV hesaplama tablosu...
MTV VERGİSİ ZAMMI 2023
Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.
Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.
Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak. MTV ÖDEME: MTV NE ZAMAN ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ayında tahakkuk edilir. Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki eşit taksitte aracın bağlı bulunduğu Vergi Dairesine veya Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat yetkisi verilen banka şubelerine makbuz karşılığı ödenir. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır. MTV NASIL ÖDENİR?
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;
İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.MTV FİYATLARI 2023
2018'den Önce Alınan Araçların 2023 MTV Ücretleri
|
Motor Hacmi
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 Yaş
|
12 - 15 Yaş
|
16 yaş ve üstü
|
1.300 cc'den küçük
|
1.479 TL
|
826 TL
|
623 TL
|
220 TL
|
1.301 - 1.600 cc arası
|
2.769 TL
|
1.607 TL
|
1.135 TL
|
436 TL
|
1.601 - 1.800 cc arası
|
5.098 TL
|
3.003 TL
|
1.828 TL
|
707 TL
|
1.801-2.000 cc arası
|
7.918 TL
|
4.654 TL
|
2.770 TL
|
1.092 TL
|
2.001 - 2.500 cc arası
|
11.196 TL
|
6.996 TL
|
4.178 TL
|
1.652 TL
|
2.501 - 3.000 cc arası
|
18.709 TL
|
11.687 TL
|
6.284 TL
|
2.306 TL
|
3.001 - 3.500 cc arası
|
29.473 TL
|
17.752 TL
|
8.860 TL
|
3.249 TL
|
3.501 - 4.000 cc arası
|
44.472 TL
|
26.190 TL
|
11.688 TL
|
4.654 TL
|
4.001 cc ve üstü
|
63.211 TL
|
37.435 TL
|
16.822 TL
|
6.528 TL
01.01.2018'den Sonra Alınan Araçların 2023 MTV Ücretleri
MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
|
Motor Hacmi
|
KDV'siz Satış Fiyatı
|
1 - 3 Yaş
|
4 - 6 Yaş
|
1.300 cc'den küçük
|
0 - 70.600 TL
|
2.120 TL
|
1.479 TL
|
70.600 - 123.700 TL
|
2.330 TL
|
1.626 TL
|
123.700 TL ve üzeri
|
2.545 TL
|
1.773 TL
|
1.301 - 1.600 cc arası
|
0 - 70.600 TL
|
3.693 TL
|
2.769 TL
|
70.600 - 123.700 TL
|
4.066 TL
|
3.049 TL
|
123.700 TL ve üzeri
|
4.434 TL
|
3.325 TL
|
1.601 - 1.800 cc arası
|
0 - 177.000 TL
|
7.178 TL
|
5.613 TL
|
177.000 TL ve üzeri
|
7.834 TL
|
6.120 TL
|
1.801 - 2.000 cc arası
|
0 - 177.000 TL
|
11.310 TL
|
8.710 TL
|
177.000 TL ve üzeri
|
12.340 TL
|
9.506 TL
|
2.001 - 2.500 cc arası
|
0 - 221.000 TL
|
16.967 TL
|
12.319 TL
|
221.000 TL ve üzeri
|
18.512 TL
|
13.436 TL
|
2.501 - 3.000 cc arası
|
0 - 442.300 TL
|
23.658 TL
|
20.583 TL
|
442.300 TL ve üzeri
|
25.812 TL
|
22.453 TL
|
3.001 - 3.500 cc arası
|
0 - 442.300 TL
|
36.031 TL
|
32.421 TL
|
442.300 TL ve üzeri
|
39.309 TL
|
35.365 TL
|
3.501 - 4.000 cc arası
|
0 - 708.000 TL
|
56.651 TL
|
48.920 TL
|
708.000 TL ve üzeri
|
61.806 TL
|
53.364 TL
|
4.001 cc ve üstü
|
0 - 840.700 TL
|
92.725 TL
|
69.531 TL
|
840.700 TL ve üzeri
|
101.153 TL
|
75.853 TL
2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.
MTV ödemeleri, 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile "Tescil Tarihi" veya "Sahiplik Belge Tarihi" bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;
İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
PTT şubelerine yapabilirsiniz.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.