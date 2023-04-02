Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 14:23 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 14:23

MSÜ soruları ne zaman yayınlanacak? 2023 MSÜ kitapçık ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sınavın ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca sınav sonuç tarihi de sınavla ilgili araştırılan detaylardan biri. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü organize edilecek. Söz konusu oturumun ardından ÖSYM MSÜ cevap anahtarını www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açacak. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin cevap anahtarlarını adaylar ÖSYM şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, o konular hakkında bilgiler.

MSÜ soruları ne zaman yayınlanacak? 2023 MSÜ kitapçık ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
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MSÜ soruları ve cevapları sınav katılımcılarının gündeminde yer alıyor. 2 Nisan 2023 Pazar yani bugün düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken TSK bünyesinde hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tarafından sınav sonrasında cevap anahtarı araştırmaları başlayacak. İşte 2023 MSÜ soruları ve cevapları merak edilen bilgiler... 
MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre MSÜ sınav sorularının 2 Nisan Pazar günü erişime açılması bekleniyor.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi KontrolSistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işlemehttps://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 
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