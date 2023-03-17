Haber Tarihi: 17 Mart 2023 11:55 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 11:55

MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Sınav tarihinde Kahramanmaraş depremi nedeniyle değişikliğe gidilmişti. ÖSYM yeni sınav takvimini geçtiğimiz günlerde duyurdu ve Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılacağı açıklandı. Diğer taraftan da adaylar sınav yerlerini araştırıyor. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 için artık nefesler tutulmuş durumda. Yurt genelindeki binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınav öncesi en çok araştırılan MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu ile ilgili son durumu ve sınav tarihini bir araya getirdik... 
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, genel olarak sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden 10 gün önce erişime açıyor. Buna göre sınav belgelerinin en geç 26 Mart tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

MSÜ SINAV YERLERİ VE BELGESİ 2023 BELLİ OLDU MU?

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen MSÜ'nün (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) yeni tarihi kısa bir süre önce duyuruldu. MSÜ sınav giriş belgelerinin mart ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu. Dolayısıyla bu yılki sınav belgesinin de 24-25 Mart tarihleri gibi yayınlanması bekleniyor.

MSÜ SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.


Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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