Haber Tarihi: 30 Kasım 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 11:59

Motorine zam var mı? 30 Kasım bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?

Son dakika...Motorine zam var mı? 30 Kasım akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 30 Kasım 2023 yeni haftanın ilk günü itibarıyla takip ediliyor. Benzine, motorine zam ya da indirim var mı? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Son dönemde İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrol varil fiyatının artması da akaryakıt fiyatlarını artırıyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 30 kasım benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine zam var mı? 30 Kasım bugün, bu gece benzine, motorine, mazota zam gelecek mi?
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Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 28 Kasım 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 30 KASIM (BU GECE)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol 30 Kasım 2023 sabahında 80 dolar seviyesinde işlem görürken, benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 37.53 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.55 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 28 KASIM 2023

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.55 TL


İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.60 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.54 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.20 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.17 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.39 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

28 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

 
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