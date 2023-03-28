Motorine zam var mı? 28 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine zam var mı? 28 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 28 MART (BU GECE)
Brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanma sürüyor. Benzin fiyatlarına akşam saatleriyle birlikte 81 kuruşluk zam geldi. SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubunda 21 Mart 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 80 kuruş zam yapılmıştı. İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 MART 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.31 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.36 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,45 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,73 TL
Motorin fiyatı: 20,84 TL
LPG fiyatı: 12,10 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,73 TL
Motorin fiyatı: 20,98 TL
LPG fiyatı: 11,88 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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