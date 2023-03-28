Motorine zam var mı? 28 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 28 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanma sürüyor. Benzin fiyatlarına akşam saatleriyle birlikte 81 kuruşluk zam geldi.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubunda 21 Mart 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 80 kuruş zam yapılmıştı.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.31 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,39 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.36 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,45 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TLBenzin fiyatı: 21,73 TLMotorin fiyatı: 20,84 TLLPG fiyatı: 12,10 TLBenzin fiyatı: 21,73 TLMotorin fiyatı: 20,98 TLLPG fiyatı: 11,88 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.