Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 17:19 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 17:19

Motorine indirim var mı, geldi mi, ne zaman? 10 Nisan 2025

10 Nisan 2025 Bugün, bu gece motorine (mazota) indirim var mı, geldi mi? soruları merak ediliyor. Uluslararası petrol piyasasındaki düşüş Türkiye'de akaryakıt fiyatında indirim sağlayacak. Bu gece mazot ve benzinde indirim bekleniyor. Peki, motorine indirim var mı, geldi mi, ne zaman?

Motorine indirim var mı, geldi mi, ne zaman? 10 Nisan 2025
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Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor. Bu gece mazot ve benzinde indirim bekleniyor. Peki, motorine indirim var mı, geldi mi, ne zaman?

MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorin fiyatlarında beklenen indirim bugün (9 Nisan) itibarıyla yürürlüğe girdi. Motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düştü. Böylece mazotun litresi 44 lira seviyelerine indi.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

Petrol fiyatlarındaki sert gerileme benzin fiyatlarına pozitif yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden benzine 2.15 lira indirim yapılması bekleniyordu. İndirimin 2.24 liraya yükseltildiği sektör kaynakları tarafından açıklandı. İndirimler bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

BRENT PETROL DİBİ GÖRDÜ

Petrol fiyatları ABD'nin ek gümrük vergilerinin küresel ticaret savaşlarını artırması ve gerilim yaşatması nedeniyle gerilemeye devam ediyor.

Küresel ekonomide sorunların oluşacağı, ABD'de resesyon beklentisinin artması, ekonomik durgunluğun başlaması ihtimali ve OPEC+ üyelerinin petrol arzını artırmaya yönelik kararları petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Petroldeki kayıplar OPEC+'nın beklenmedik bir şekilde önümüzdeki ay petrol arzını planlanan miktarın üç katı kadar artırma kararı almasıyla da şiddetlendi. Bu arada, en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, amiral gemisi Arab Light ham petrolünün Asya'ya Mayıs yüklemeleri için resmi satış fiyatlarını varil başına 2,30 dolara düşürdü.

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