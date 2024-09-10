Motorine indirim var mı, geldi mi? 10 Eylül 2024 benzin fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselsel de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL fiyat indirimi bekleniyor.



Benzin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.24 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor



Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu Yakası



Benzin fiyatı: 41,36 TL



Motorin litre fiyatı: 43,16 TL



İstanbul Avrupa Yakası



Benzin fiyatı: 41,48 TL



Motorin litre fiyatı: 43,23 TL



Ankara



Benzin litre fiyatı: 41,79 TL



Motorin litre fiyatı: 43,64 TL



İzmir



Benzin litre fiyatı: 42,24 TL



Motorin litre fiyatı: 44,14 TL

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