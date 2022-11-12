İtalya Serie B'nin 13. haftasında Cagliari ile Pisa karşı karşıya geldi. Unipol Domus'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ardından konuk ekip Pisa, 51. dakikada Galatasaray'dan kiralık yıldızı Olimpiu Morutan'ın attığı golle öne geçti. Cagliari, 68. dakikada Gianluca Lapadula ile bu gole cevap verdi.



Olimpiu Morutan, Serie B'deki 11. maçında 4. golünü atarken 3 de asist yaptı. Morutan bir önceki maçta Cosenza'ya karşı ise ağları 2 kez havalandırmıştı.



Bu sonucun ardından Cagliari 17, Pisa ise 15 puana yükseldi. Morutan'ın takımı Pisa, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.



Pisa, bir sonraki maçında Ternana ile karşılaşacak. Cagliari ise Frosinone deplasmanına gidecek.





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