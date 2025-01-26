Haber Tarihi: 26 Ocak 2025 09:46 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 10:43

Miraç Kandili ne zaman? 26 Ocak 2025 kandil mi?

Miraç Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer almaya başladı. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Miraç Kandili gecesi camilere gidecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?

Miraç Kandili ne zaman? 26 Ocak 2025 kandil mi?
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Miraç Kandili, İslam dünyası için büyük öneme sahip kutsal gecelerden biridir. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği bu gece, her yıl Recep ayının 26. gecesinde idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvimine göre, Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü kutlanacak.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği geceyi simgeler. Bu gecede, Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah ile görüştüğü ve namazın beş vakit olarak farz kılındığı rivayet edilir. Miraç, Müslümanlar için manevi bir yolculuğu ve Allah'a yakınlaşmayı temsil eder.

2025 KANDİL GÜNLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 dini takvimine göre, diğer kandil günleri şu şekilde:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Miraç Kandili'nde Müslümanlar, camilerde toplanarak ibadet eder, Kur'an-ı Kerim okur ve dualarla Allah'a yönelir. Bu gece, günahların affedilmesi, hayırlara vesile olması ve manevi bir arınma fırsatı olarak değerlendirilir. Ayrıca, Miraç Kandili'nde oruç tutmak, sadaka vermek ve iyilik yapmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır.

26 OCAK 2025 PAZAR GÜNÜ KANDİL Mİ?

Evet, 26 Ocak 2025 Pazar günü Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Bu özel gece, Müslümanlar için dua, ibadet ve manevi bir yenilenme fırsatı sunacak.
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