Miraç Kandili ne zaman? 26 Ocak 2025 kandil mi?

Miraç Kandili, İslam dünyası için büyük öneme sahip kutsal gecelerden biridir. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği bu gece, her yıl Recep ayının 26. gecesinde idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvimine göre, Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü kutlanacak.

Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği geceyi simgeler. Bu gecede, Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah ile görüştüğü ve namazın beş vakit olarak farz kılındığı rivayet edilir. Miraç, Müslümanlar için manevi bir yolculuğu ve Allah'a yakınlaşmayı temsil eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 dini takvimine göre, diğer kandil günleri şu şekilde:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Miraç Kandili'nde Müslümanlar, camilerde toplanarak ibadet eder, Kur'an-ı Kerim okur ve dualarla Allah'a yönelir. Bu gece, günahların affedilmesi, hayırlara vesile olması ve manevi bir arınma fırsatı olarak değerlendirilir. Ayrıca, Miraç Kandili'nde oruç tutmak, sadaka vermek ve iyilik yapmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır.

Evet, 26 Ocak 2025 Pazar günü Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Bu özel gece, Müslümanlar için dua, ibadet ve manevi bir yenilenme fırsatı sunacak.