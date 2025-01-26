Haber Tarihi: 26 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 17:05

Miraç Kandili'nde ne yapılır, ibadetler neler? 2025

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ikinci kandili olan Miraç Kandili'ni ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, kandil günleri yapılacakları araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde neler yapılır? Miraç Kandili ibadetlerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Miraç Kandili'nde ne yapılır, ibadetler neler? 2025
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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 tarihinde idrak ediliyor.  Miraç Kandili öncesi en çok araştırılan konulardan biri de ibadetler oldu. Peki, Miraç Kandili'nde ne yapılır, ibadetler neler? İşte detaylar...

Miraç Kandili'nde Ne Yapılır, İbadetler Nelerdir? (2025)

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Sidretü'l Münteha'ya yükseldiği mübarek bir gecedir. 2024 yılında Miraç Kandili 26 ocak pazar gününe denk gelmektedir.

Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler:

  • Namaz: Miraç Kandili'nde bol bol namaz kılmak faziletlidir. Özellikle kaza namazı, nafile namaz ve teheccüd namazı kılmak tavsiye edilir.
  • Kuran okumak: Miraç Kandili'nde Kuran okumak ve hatim indirmek faziletlidir.
  • Dua etmek: Miraç Kandili'nde dua etmek ve Allah'tan af dilemek faziletlidir.
  • Tesbih çekmek: Miraç Kandili'nde tesbih çekmek ve zikir yapmak faziletlidir.
  • Sadaka vermek: Miraç Kandili'nde sadaka vermek ve fakirlere yardım etmek faziletlidir.
  • Aile ve dostlarla bir araya gelmek: Miraç Kandili'ni aile ve dostlarla birlikte geçirmek ve sohbet etmek faziletlidir.

Miraç Kandili'nde Yapılabilecek Diğer Etkinlikler:

  • Miraç Kandili'nin önemini anlatan sohbetler ve konferanslar düzenlenebilir.
  • Miraç Kandili ile ilgili şiirler ve ilahiler okunabilir.
  • Miraç Kandili'ni konu alan kitaplar ve broşürler dağıtılabilir.
  • Çocuklara Miraç Kandili'nin önemi anlatılabilir ve dini hikayeler okunabilir.

Miraç Kandili'nin Fazileti:

Miraç Kandili, müminlerin günahlarının affedilmesi için bir fırsattır. Bu gece yapılan ibadetlerin ve duaların kabul olacağına inanılır. Miraç Kandili'ni fırsat bilerek Allah'a dua ve niyazda bulunmak, günahlardan af dilemek ve manevi huzura ermek önemlidir.

Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için internette araştırma yapabilirsiniz.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

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