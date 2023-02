Milli yas ilan edilince ne olur? Milli yas tatil mi? Milli yas ne demek?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi. Peki,Milli yas edilince ne olur? Milli yas ne zaman ilan edilir? Milli yas nedir? Detaylar haberimizde...







MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?



yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.



MİLLİ YAS TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.

Örneğin genel olaraksaflığı, masumiyeti ifade eder. O yüzdendir ki gelinlikrenkli kumaştan yapılır. Ama bunun yanında bazı toplumlarda cenaze törenlerinde ya dadegiyilir. Bu yüzden Hindistan da cenaze törenlerindegiyilir.Türk Bayrağı Kanunu'nun "Bayrağın Yarıya Çekilmesi" başlıklı 4'üncü maddesindeki, "Türk bayrağı,alameti olarak 10 Kasım'da yarıya çekilir.alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkçaedilir" hükmüne göre Başbakanlıkedebilir.Ancak yinehükmüne göre,edilmesi halinde dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve 10 Kasım günü hariç Anıtkabir'deindirilmiyor.Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiğigünü ulusalilan edilen tarihler arasında. Her sene'da bayraklar yarıya indiriliyor.Madde 4 – Türk Bayrağı,alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir.alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkçaedilir. O halde;(Ulusal)ilanına: Hükümet ve yagörüş bildirir, başbakan onaylar, Başbakanlıkeder.toprakla biten bir seremonidir. ölen kişi kadar onu uğurlamaya gelenler de toprakla haşır neşir olurlar bu seremonide ve toprak beyazı kirletir. geneldebeyazlar içinde tek kişi vardır o da kefen giymiş ölünün ta kendisidir.Madde 4 – Türk Bayrağı,alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir.alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir. O halde;(Ulusal): Hükümet ve ya yetkileri görüş bildirir, başbakan onaylar, Başbakanlık ilan eder.Ulusal yas ilan edilen günlerden 10 Kasım Milli Şef'in kaybında da milli yas ilan edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal'den sonraki Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 tarihinde hayatını kaybedince milli yas ilan etme kararı alınmıştı.Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ndeki, durum ne olursa olsun asla, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'dekiise sadece 10 Kasım'daMilli yas nedeniyle bayraklarınindirilmesi kararı alındı ancak kanun gereği TBMM ve Anıtkabir'de bayraklarindirilmeyecek.'İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler,'ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar. ' ''ün ölümü dolayısı ile Kraliyet Sarayı Şehinşâhi ve hükûmet bir ay resmîetmiştir.Depremde son olarak hayatını kaybeden vatandaşların sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastane'mizin eski binası A Blok depremde çöktü. Şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanlarımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki hastanemizdeki ambulanslarla özellikle İskenderun'dan yaralıları Mersin Şehir Hastanesi'ne, Hatay'dakileri yaralıları ise Adana Şehir Hastanemize naklediyoruz. Bölge hastanemizde yaralılar için kapasite oluşturduk. Uçak ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Hastanelerimizde tüm sağlık çalışanları tüm kadro görev başında. Hava şartları ve depremden etkilenen bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı. Devlet olarak tüm zorluklara rağmen ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. AFAD, UMKE, 112 Acil, Silahlı Kuvvetleri, kolluk kuvvetleri, arama kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Çevre illerden de ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Afetten etkilenen 10 ilimizdeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 UMKE timi, 2 ambulans uçağımız ile toplam 2 bin 256 acil sağlık personeli hasar gören illerimize ulaştı. Devlet tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışma ile aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız" şeklinde yaşanan son durumu açıklamış oldu.Arama kurtarma çalışmaları devam ederken pek çok ilde hala hayata tutunmaya çalışan ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğu ifade edilirken, AFAD ekibi başta olmak üzere askerler, jandarmalar ve gönüllü olarak enkaz bölgesine giden vatandaşlar destek olmaya çalışmaktadır. Her ilden iyi haber gelinmesi için çalışmalar devam ediyor.