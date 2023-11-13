Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 15:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 15:06

Mia Teknoloji ne zaman bölünecek? MIATK bedelsiz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun son bültenine göre Mia Teknoloji AŞ'nin 456 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Peki, Mia Teknoloji ne zaman bölünecek? MIATK bedelsiz ne zaman?

Mia Teknoloji ne zaman bölünecek? MIATK bedelsiz ne zaman?
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Mia Teknoloji'nin (#MIATK) bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Mia Teknoloji onayın ardından 38.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, 456.000.000 TL artırarak 494.000.000 TL'ye yükseltecek.

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak miktarın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

MİA TEKNOLOJİ NE ZAMAN BÖLÜNECEK? MIATK BEDELSİZ NE ZAMAN?

Mia Teknoloji'nin bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay çıktı. Şirketin uzun zamandır beklenen bedelsiz sürecinde son aşamaya geçildi. Mia Teknoloji önümüzdeki günlerde açıklama yaparak bedelsiz tarihini açıklayacak.

MİA TEKNOLOJİ HAKKINDA

Mia Teknoloji 2006 yılında Ankara'da kuruldu. Şirketin sitesine göre 2020 yılından itibaren Katar, ABD ve Fas ofislerini açtı. 2021 yılının Kasım ayında halka arz olup, #MIATK kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Mia Teknoloji'nin halka arzı 2021 yılında yaklaşık 198 milyon TL tutar ile ve 197 bin yatırımcıyla gerçekleşmişti.

MİA TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM?

Mia Teknoloji Yönetimi Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin


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