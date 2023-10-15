Metin Akpınar'ın eşi ve çocukları kimdir? Metin Akpınar evli mi, kaç yıllık evli? Göksel Akpınar kimdir?

Ünlü Türk oyuncu Metin Akpınar'ın bir kızı olduğu iddiaları sonrası Metin Akpınar'ın eşi Göksel Özdoğdu ile ilgili yapılan aramalar arttı. Peki, Metin Akpınar'ın eşi kim? Göksel Özdoğdu kimdir, kaç yaşında, Metin Akpınar'la nasıl tanıştı? İşte evlilik hikayesi…Usta sanatçı Metin Akpınar, 1941 yılında İstanbul'da doğdu. Beş çocuklu ailesinin tek erkek çocuğu idi. Çocukluğu Aksaray'da geçti. 45. İlkokul (sonradan 1. İlkokul), Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İki sene Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu ancak ikisinden de mezun olmadı. 1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. 1962-1965 arasında Millî Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı.1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. 1966 yılında Gen-Ar Tiyatrosu'nda çalıştı. 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.1978'de Ahmet Gülhan ve Haldun Taner'in ayrılmasından itibaren 1992 yılında kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü Metin Akpınar yaptı. 1980'lerde Devekuşu Kabare'de Zeki Alasya ile birlikte kendilerine özgü bir üslup geliştirdikleri, büyük salonlarda sahneledikleri oyunlar sahneledi.Sinemaya, Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmi ile başladı.Sanatçılığının yanı sıra birçok ticari girişimi oldu.2008 yılında İsmail Dümbüllü Ödülleri "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne, 2010 Altın Portakal Film Festivali "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne ve 2011 Uluslararası İstanbul Film Festivali "Onur Ödülü"ne layık görüldü. Haliç ve Okan üniversiteleri konservatuvarlarında "Tiyatroda Kabare Tarihi" dersleri verdi.2020 yılında Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli 39. İstanbul Film Festivali'nin kapanışında gösterildi.2022 yılında, hayatını konu alan, özel albümünden fotoğrafları da içeren "Sahneye Adanmış Bir Ömür: Metin Akpınar" adlı bir kitap yayımlandı.1961 yılında hayat arkadaşı Göksel Özdoğdu ile evlendi. Evliliğini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Akpınar'ın, Göksel Özdoğdu ile komşu oldukları ve bu şekilde tanışıp evlendikleri biliniyordu. Metin Akpınar'ın hayatı ve sanat kariyerinin anlatıldığı belgesel film İyi ki Yapmışım'da çiftin evlilik hikayelerine de yer verilmişti.İşte Metin Akpınar'ın kendi ağzından ilginç evlilik hikayesi…Eskiden mahalleye yeni komşu taşınınca, evlerinde henüz ocak yanmıyor diye komşular yemek yapıp götürürlerdi. Nadide Hanım da hemen bir düğün çorbası yaptı, yanına ekmeğinden suyuna eksiksiz bir tepsi hazırladı. "Al oğlum," dedi Metin'e, "götür bunu."Kapıyı Göksel açtı. "Biz karşı komşuyuz," dedi Metin, "annem gönderdi."İlk karşılaşma... 62 yıllık beraberliğin ilk anı…Mahalleye yeni biri geldi mi ertesi sabah, "Hoş geldin komşu kardeş," diye yanaşılır. Sen kapmazsan başkaları kapar kızı. Hazırlandım, süslendim, hemen çıktım, 'Hoş geldin komşu kardeş, nerede okuyorsun, ne yapıyorsun? Hadi sahil yolunda biraz yürüyelim…En güzel kıyafetlerimi giymişim, ağzım kokmasın diye de bir karanfil atmışım onu çiğniyorum. Sen o karanfil kaç boğazıma! Kızın yanında öleceğim. Nasıl ıstırap çektim o ilk buluşmamızda anlatamam..."Okulu kırıp gezmeler, el ele tutuşmalar, Emirgan Korusu, Boğaz'da kayık sefası…Aşık oldular birbirlerine. Aksaray'ın en büyük yangını böyle başladı…Milliyet'te yer alan habere göre Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi Metin Akpınar'ın (82), yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, DNA testlerini de göz önünde bulundurarak, Akpınar'ın Nebioğlu'nun babası olduğunu doğruladı. Nebioğlu'nun açıklamaları ise şöyle: Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. "Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım.Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. "Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpinar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum."