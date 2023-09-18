Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Eylül 2023 | TCMB Eylül ayı faiz kararı beklentisi ve tahmini

"Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli- kademeli artışların devam etmesini bekliyorum"

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023 23 Şubat 2023 2 Mart 2023 23 Mart 2023 30 Mart 2023 27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023 25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023 22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023 20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 21 Eylül 2023 28 Eylül 2023 26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023 23 Kasım 2023 30 Kasım 2023 21 Aralık 2023 28 Aralık 2023 25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024 22 Şubat 2024 29 Şubat 2024 21 Mart 2024 28 Mart 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Eylül ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayı toplantı tarihi belli oldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı eylül ayı politika faizini belirlemek üzere 21 Eylül Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomide makro göstergeler neyi işaret ediyor" başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik asıl iddiayı değerlendirdi. Selvi yazısında, Merkez Bankası kararına ilişkin ise,değerlendirmesini yaptı."Ekonomide ne zaman kritik kararların alınacağı bir sürece girilse, Mehmet Şimşek istifa edecek haberleri yayılıyor. Bu artık kabak tadı verdi ama piyasalarla oynamak isteyen birileri bundan vazgeçmiyor. Bunlar organize bir kötülük. Bunlar organize bir soygun ekibi.Mehmet Şimşek, "Uydurma" diyerek tek kelime ile asılsız söylentiyi yalanladı ama bu tür haberler doğrudan ekonomiyi etkiliyor. Borsa bu söylentinin de etkisiyle cuma günü yüzde 3'ün üzerinde sert bir düşüşle kapandı. Küçük yatırımcı açısından bakınca bu tür söylentilere karşı bazı yaptırımların devreye girmesi gerekiyor. Yeniden bu tür söylentilerle yatırımcıların zarara uğramaması için cezai yaptırımların uygulanması doğru olacaktır.Makro ekonomik göstergelerde iyileşme başladı.1- Türkiye'nin CDS puanı 700 puandan 417 puana geriledi.2- Moody's Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. İkinci adım umuyorum doğru politikalarla pozitife dönmesi bekleniyor. Bekle-gör modu bu kuruluşlar için devam ediyor. Türkiye için bir not artışı da artık beklentiler dahilinde.3- Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti. Toplam rezervler 111.6 milyar dolara ulaştı. Her hafta rezervlerdeki artış devam ediyor.4- Türkiye yeniden doğrudan yabancı yatırımcıların ilgi alanına girdi. Yabancı sermaye girişi hızlandı. Şimdilik Türkiye'yi izlemeye alan yabancı yatırımcıların, makro göstergelerdeki düzelmeleri gördükten sonra Türkiye'ye yönelmeleri bekleniyor.5- Merkez Bankası sadeleştirme süreci kapsamında Kur Korumalı Mevduat'ı azaltacak, Türk Lirası mevduatları artıracak bir düzenlemeye gitti.6- Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli- kademeli artışların devam etmesini bekliyorum."