Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? | Hafize Gaye Erkan evli mi, kiminle evli, çocuğu var mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Hafize Gaye Erkan yaşamı ve kariyeri Merkez Bankası'nın başına atanması sonrasında merak edilmeye başladı. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Evli mi?ABD'de yaşayan veunvanını kazanan Erkan'ın kabinenin atanmasının ardından ABD'den Ankara'ya geldiği biliniyordu.Hafize Gaye Erkan 1982 yılında doğdu. Türk ekonomist ve mühendis. Makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızı.İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle tamamladı.Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.Princeton Üniversitesi'nde Finans mühendisliğinde doktora yapmayı tercih etti. 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı.Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.-Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.Hafize Gaye Erkan, ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan başarılı bir ekonomist ve mühendistir. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitiren Erkan, First Republic Bank'ta üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.Erkan'ın hayatında başarı kadar aşk da önemli bir yer tutmaktadır. Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nde tanıştığı Batur Biçer ile evlidir. Batur Biçer de kendisi gibi endüstri mühendisi ve Boğaziçi mezunudur. ABD'de finans mühendisliği doktorası yapan Biçer, Napier Park Global Capital'de Genel Müdür olarak çalışmaktadır. Erkan ve Biçer'in beraberlikleri üniversite yıllarından bu yana devam etmektedir.