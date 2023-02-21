Mercek bulutu nedir? Mercek bulutu neden olur, neden oluşur? Mercek bulutu neyin habercisi?

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Çeşitli illerde görüşen mercek bulutu vatandaşları tedirgin etti. Mercek bulutu sosyal medyadan yapılan paylaşımların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı. Peki, mercek bulutu nedir, neden olur, neyin habercisi?Mercek bulutu, atmosferdeki su buharının yüksek basınç altında sıcak hava ile karşılaştığında oluşan bir bulut türü. Bu bulutlar genellikle dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir.Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.Mercek bulutlar, çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan durağan bulutlardır. Genellikle görünüm olarak bir mercek veya tabakla karşılaştırılabilirler. Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir.Mercek bulutları, düşük yoğunluklu ve havada yüzen hava parçacıklarından oluşur. Bunlar gün içinde değişebilir ve gece boyunca dağılabilirler.Hava, Dünya yüzeyi boyunca hareket ederken, dağlar veya tepeler gibi doğal oluşumlar, havanın "girdaplara" veya alanlara akışını bozan binalar ve diğer yapılar gibi yapay yapılar da dahil olmak üzere engellerle sıklıkla karşılaşılır. Bu engeller, bulut oluşumunda etkili olabilmektedir.Mercek bulutların depremle bir ilişkisi olduğuna dair bilimsel veri bulunmuyor. Bulutlar fön rüzgarlarının görüldüğü bütün bölgelerde oluşabilme potansiyeline sahiptir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde bu bulutlara dair açıklama yayınladı. MGM sitesinde yer alan bilgide şu ifadeler yer alıyor:"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."