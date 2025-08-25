25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Menemen FK'dan Bilal Kısa yönetiminde iyi başlangıç

Yapılanmaya giden TFF 2. Lig ekibi Menemen FK sezona iyi başladı.

calendar 25 Ağustos 2025 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'dan Bilal Kısa yönetiminde iyi başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona yeni yapılanmayla giren Menemen Futbol Kulübü, ilk maçında deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen yıldan yalnız 3 oyuncusu kalıp altyapı takviyeli kadrosuyla mücadele eden Mersin ekibi karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci devrede frene bastı.

İzmir ekibi aylarca belirsizlik yaşayıp sonradan transferde atağa kalktığı uzun maratona 3 puanla başlamanın sevincini yaşadı.

Menemen FK'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Bilal Kısa, zorlu bir grupta mücadele ettiklerini belirterek, "Kazanarak başlamak güzel. Daha da gelişeceğiz ve galibiyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.