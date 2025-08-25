Menemen FK'dan Bilal Kısa yönetiminde iyi başlangıç

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona yeni yapılanmayla giren Menemen Futbol Kulübü, ilk maçında deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Geçen yıldan yalnız 3 oyuncusu kalıp altyapı takviyeli kadrosuyla mücadele eden Mersin ekibi karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci devrede frene bastı.



İzmir ekibi aylarca belirsizlik yaşayıp sonradan transferde atağa kalktığı uzun maratona 3 puanla başlamanın sevincini yaşadı.



Menemen FK'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Bilal Kısa, zorlu bir grupta mücadele ettiklerini belirterek, "Kazanarak başlamak güzel. Daha da gelişeceğiz ve galibiyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.



