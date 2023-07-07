Memur zammı meclisten geçti mi, memur maaş zammı 2023

Memur zammı meclisten geçti mi, memur maaş zammı sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı netleşti. Torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin TL olması beklenirken gözler TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklife çevrildi. Öte yandan torba yasa ile diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış da sağlanacak. İşte, torba yasa maddeleri ve konu hakkında detaylar.Memur maaşına yapılacak yüzde 17.55 enflasyon farkına ek 8 bin liralık seyyanen zamma ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Gözler yarın teklifin görüşüleceği komisyona çevrilirken, zamla birlikte memurların yeni maaşları da netleşti.TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26.654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29.525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54.959 liraya çıkacak.En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacakken meslek meslek memurların yeni maaşları da hesaplandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, memur ve emekli zamları ile ilgili düzenlemenin de bulunduğu torba yasanın Meclis tatile girmeden önce yürürlüğe gireceğini ifade etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Işıkhan torba yasaya ile ilgili sorulara Meclis tatile girmeden düzenlemenin sunulacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:"Çalışma Bakanlığı olarak biz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını takip etmekte yarar var. Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi meclis tatile girmeden önce, bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, refahın arttırılması bizim için önemli, çalışanlarımızın. Cumhurbaşkanımızı takip ederseniz o açıklamaları yapacak."Işıkhan şu şekilde devam etti:"Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz. Enflasyona ezdirilmemesi konusu. O konuda ortak bir karar çıkar"Öte yandan geçtiğimiz haftalarda torba yasa hakkında Bakan Işıkhan bilgi vermişti.Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin hangi safhada olduğuyla ilgili, "Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışıyoruz. İnşallah, torba yasayla çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Işıkhan, teklifin Meclis'e ne zaman sevk edileceği ile ilgili soruya da, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz. Önemli bir süreç bu. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, çok kişiyi ilgilendiriyor" diye yanıt verdi.