Memur maaşları erken mi yatacak? 2024 Son dakika emekli maaşları erken mi ödenecek?

Memur ve emekli maaşı ödemeleri için gözler Nisan ayına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, geçtiğimiz bayramda önceden hesaplara aktarılmıştı. Özellikle milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ile beraber maaşların yatıp yatmayacağını öğrenmek istiyor. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara aktarılırken emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeniyor. Bayram tatilinin kamu çalışanları için uzatılmasının ardından gözler bankalara çevrildi. Peki Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? İşte, ödemelerle ilgili son durum



EMEKLİLER NİSAN AYINDA BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK!



16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılı Nisan ayında maaşlarının yanı sıra bayram ikramiye ödemesi de alacak.



Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yüzde 50 oranındaki artışla birlikte 3 bin liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.



EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ



Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor.



Emekli maaşları ise tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemeleri Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi de Pazartesi yapılıyor.



SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında ödemelerini alıyor.



MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?



Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilmesine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin de bu tarihlerden önce yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı.

