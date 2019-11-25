Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal hamilelik paylaşımı

Geçtiğimiz haftalarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil doğum için gün sayıyor. 37 haftalık hamile olan Sezin Erbil, paylaştığı fotoğrafının altına duygusal bir not yazdı. Hamilelikte yaşadıklarını özetleyen Erbil, "Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum" dedi.

25 Kasım 2019 09:17
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal hamilelik paylaşımı
Banyoda kayıp düşen ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için yaklaşık 8 ay yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan aylar sonra yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Erbil'in kızı Sezin Erbil ise bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Instagram hesabından son fotoğrafını paylaşan Sezin Erbil, duygularını ise duygusal bir mesajla dile getirdi.
Doğumunu babasının kaldığı hastanede yapacağını belirten Sezin Erbil, "Kızımı dedesinin odasına götüreceğim" dedi. Sezin Erbil Instagram'daki paylaşımında şunları söyledi:

"Çok şükür 37.haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunuda yener diyorum. Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim.

Doğumum;babamın kaldığı hastanede olacak,kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım. Çok soran olmuş,hamilelikte 20 kilo aldım,doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım,siz beni örnek almayın. Hamile kalmadan bir sene önce sigarayı zaten bırakmıştım,alkol hiç içmem,kola en sevdiğim şeydir ağzıma sürmedim. Kahve,çay,çiğ et,sokakta salata ve dip balığı asla yemedim.



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