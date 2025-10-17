-
MEB ara tatil takvimi 2025-2026: İlk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor?
Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 11:05 -
Güncelleme Tarihi:
17 Ekim 2025 11:05
Okullarda yılın ilk ara tatili olan kasım ara tatili için geri sayım başladı. Her yıl iki kez ara tatil yapan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yılın ilk ara tatilini ne zaman yapacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi duyuruldu. Peki, okullarda ilk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler her ara tatil döneminde olduğu gibi kasım ara tatilinde de hafta sonu izinleriyle birlikte 9 günlük tatil yapma fırsatı yakalayacak. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2025-2026 ara tatil tarihleri de sene başı itibarıyla belli olmuştu. İşte okullarda bu yılın ilk ara tatil tarihleri.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
