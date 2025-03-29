Marketler bugün açık mı? 29 Mart arefe günü BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan BİM, A101, ŞOK, Migros, ikinci ve üçüncü günlerde ise normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu durum, vatandaşların "Acaba arefe günü marketler açık mı?" sorusunu sıkça sormasına neden oluyor.



29 Mart Arefe Günü BİM, A101, ŞOK ve Migros Açık mı?

Edinilen bilgilere göre, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi BİM, A101, ŞOK ve Migros'un 29 Mart 2025 Cumartesi günü (bugün) yani Ramazan Bayramı arefe gününde normal çalışma saatlerinde açık olması bekleniyor.