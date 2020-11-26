"Maradona için 10 numaralı formalar emekli edilsin"

Andre Villas-Boas, Porto maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Maradona'nın ölümü sonrasında tüm takımların 10 numaralı formasını emekli etmesi teklifinde bulundu.

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'Maradona için 10 numaralı formalar emekli edilsin'
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26 Kasım 2020 01:58
Tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın ölüm haberinin ardından en ilginç öneri Marsilya teknik direktörü Andre Villas-Boas'tan geldi.

Portekizli hoca, Porto mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşarak, Maradona'ya gösterilebilecek en büyük saygı örneğinin FIFA tarafından tüm takımlardaki 10 numaraları emekli etme kararı olacağını savundu.

Boas'ın sözleri şu şekilde:

"FIFA'nın tüm takımlardan 10 numaralı formayı emekli etmesini istiyorum. Bu onun mirası için yapabileceğimiz en büyük saygı olur. Maradona futbol dünyası için inanılmaz bir kayıp. Onun için bunu yapalım"



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