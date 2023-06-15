Manuel Ugarte, PSG'ye transferini doğruladı!

Sporting Lizbon'da forma giyen orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germian ile anlaştı.



Ülkesinde tatil yapan Uruguaylı yıldız transferi hakkında konuştu.



22 yaşındaki Ugarte; "Gerçek şu ki, şimdi biraz dinlenmemiz ve ardından Psg'deki her şeyle başlamamız gerekiyor. Dev bir kulübe gidiyorum, henüz farkına varmadım, ama başlamaya çalışacağım. Messi'nin gittiği doğru. Onunla oynamak harika olurdu, ama bu futbol meselesi. Ama çok mutluyum," diye vurguladı.



Bu sezon Sporting Lizbon ile 47 maça çıkan Uruguaylı futbolcu için Paris Saint Germian'in yaklaşık 60 milyon euro ödemesi bekleniyor.

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