MANU, Tottenham deplasmanında hayat buldu!

Premier Lig'de Manchester United, Tottenham deplasmanında 3-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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MANU, Tottenham deplasmanında hayat buldu!
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30 Ekim 2021 21:07
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk olduğu Tottenham'ı 3-0 yendi.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 39, Edinson Cavani'nin 64 ve Marcus Rashford'ın 86. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Manchester United, 17 puanla 5. sıraya çıktı. Tottenham ise 15 puanla 8. basamağa geriledi.


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