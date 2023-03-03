Haber Tarihi: 03 Mart 2023 17:36 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 17:36

MANİSA DEPREM SON DAKİKA 3 MART! Manisa'da deprem mi oldu?

MANİSA DEPREM SON DAKİKA 3 MART! Manisa'da deprem yıkılan bina var mı? Manisa'da fay hattı var mı? Manisa'da deprem mi oldu? eki Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

MANİSA DEPREM SON DAKİKA 3 MART! Manisa'da deprem mi oldu?
Abone Ol
Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Son dakika haberi... AFAD'ın gerçekleştirdiği paylaşıma göre; Manisa'da 3.6 büyüklüğü ve 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
MANİSA DEPREM! 3 MART

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
Naci Görür uyardı: İzmir'den endişeliyiz

Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Robin van Persie, beraber oynadığı en iyi oyuncuları açıkladı Fenerbahçe Robin van Persie, beraber oynadığı en iyi oyuncuları açıkladı
Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek Fenerbahçe Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek
Sivasspor 3 eksikle Karagümrük karşısında Sivasspor Sivasspor 3 eksikle Karagümrük karşısında
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: 'Bu şekilde olmamalıydı' Trabzonspor Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: "Bu şekilde olmamalıydı"
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı Beşiktaş Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı
TFV Başkanı Engin Verel, Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti Futbol TFV Başkanı Engin Verel, Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti
İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı canlı anlatım Gündem İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı canlı anlatım
Beşiktaş'ın topladığı oyuncaklar çocuklara dağıtıldı Beşiktaş Beşiktaş'ın topladığı oyuncaklar çocuklara dağıtıldı
Mehmet Büyükekşi'den akademiler için görüşme Futbol Mehmet Büyükekşi'den akademiler için görüşme
Daha fazla göster
 Reklam 
1
iddaa'da şampiyonluk oranları değişti!
2
Galatasaray'dan Belotti hamlesi!
3
Andrey Santos eski kulübüne döndü
4
Kayserispor - Fenerbahçe maçı için ikinci kez yasak kararı
5
Galatasaray istiyordu, fiyatı artıyor!
6
Kerem Aktürkoğlu için Milan iddiası!
7
Fenerbahçe'den ceza alan taraftarlar için açıklama

SON HABERLER

yukarı ok