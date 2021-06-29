Macaristan'ın hocası: 'Attila Szalai mükemmeldir!'

Macaristan Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Marco Rossi, futbolculuk döneminde formasını giydiği Torino'ya Attila Szalai'yi önerdi.



Toro News'e konuşan Marco Rossi, "Macaristan'dan Torino'ya oyuncu önerecek olsan, kimleri önerirdin?" şeklinde gelen soruya, "Birkaç oyuncumuz, EURO 2020'de öne çıktı. Freiburg'ta oynayan Roland Sallai var, 1997 doğumlu. Geçmişte Palermo'da da oynadı ama artık farklı bir oyuncu." cevabını verdi.



"SİZE SZALAI'Yİ ÖNERİRİM AMA ZOR"



"Ancak size Attila Szalai'yi de anlatmalıyım." diyerek sözlerini sürdüren Rossi, "Hem ikili, hem de üçlü stoperde çok iyi. Üçlü savunmanın sol tarafını mükemmel kontrol ediyor. Sol ayaklı olmasıyla da öne çıkıyor. Ancak, bildiğim kadarıyla birkaç İngiliz kulübü, Attila'yı Fenerbahçe'den istedi." dedi.



"MACARİSTAN'IN KANTE'Sİ; KLEINHEISLER"



Rossi, "Torino için maliyet / fayda açısından bence en ilginç profil, Macaristan'ın Kante'si olan Laszlo Kleinheisler! 1994 doğumlu ve futbolu olgunluk seviyesine ulaştı. Olağanüstü fiziksel güce, mükemmel teknik özelliklere sahip bir oyuncu. Sahada sürekli mücadele eder. Bence Torino için Kleinheisler iyi bir transfer olurdu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



