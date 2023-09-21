Haber Tarihi: 21 Eylül 2023 12:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 12:04

Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ludogorets - Spartak Trnava maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle

Ludogorets - Spartak Trnava maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Ludogorets - Spartak Trnava maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Ludogorets - Spartak Trnava maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ludogorets - Spartak Trnava maçı canlı izleme detayları

Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ludogorets - Spartak Trnava maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle
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Ludogorets - Spartak Trnava karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Ludogorets ile Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ludogorets - Spartak Trnava maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
LUDOGORETS - SPARTAK TRNAVA MAÇI CANLI İZLE



LUDOGORETS - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ludogorets - Spartak Trnava maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.

 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün maçları şöyle:

19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt

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