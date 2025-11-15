-
-
-
Lihtenştayn - Galler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Lihtenştayn - Galler maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 15 Kasım 2025 11:49 -
Güncelleme Tarihi:
15 Kasım 2025 11:49
Lihtenştayn - Galler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Lihtenştayn - Galler maçı canlı izle şifresiz
Lihtenştayn - Galler maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Lihtenştayn - Galler maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Lihtenştayn - Galler maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Lihtenştayn - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lihtenştayn - Galler maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Lihtenştayn ve Galler karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Lihtenştayn - Galler maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
LIHTENŞTAYN - GALLER MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Lihtenştayn - Galler maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
LIHTENŞTAYN - GALLER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ LIHTENŞTAYN - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Lihtenştayn, Galler ile karşı karşıya gelecek. Lihtenştayn - Galler maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. LIHTENŞTAYN - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lihtenştayn - Galler maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
