Lihtenştayn - Galler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Lihtenştayn - Galler maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Lihtenştayn ve Galler karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Lihtenştayn - Galler maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Lihtenştayn - Galler maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.LIHTENŞTAYN - GALLER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Lihtenştayn, Galler ile karşı karşıya gelecek. Lihtenştayn - Galler maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Lihtenştayn - Galler maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.