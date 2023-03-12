LGS sınav tarihi 2023! LGS ne zaman yapılacak?

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Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri de netleşmeye başladı. 2023 LGS sınavı tarihi belli oldu. ''LGS ne zaman yapılacak? LGS'de hangi konular çıkacak?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" açıklaması yaptı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.