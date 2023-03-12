Haber Tarihi: 12 Mart 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 12:24

LGS sınav tarihi 2023! LGS ne zaman yapılacak?

LGS sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili açıklama yaptı. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS'de hangi konular çıkacak?

LGS sınav tarihi 2023! LGS ne zaman yapılacak?
Abone Ol
Seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri de netleşmeye başladı. 2023 LGS sınavı tarihi belli oldu. ''LGS ne zaman yapılacak? LGS'de hangi konular çıkacak?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" açıklaması yaptı.

LGS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Şenol Güneş: 'Ghezzal bir daha giderse dönüşü olmaz' Beşiktaş Şenol Güneş: "Ghezzal bir daha giderse dönüşü olmaz"
Vitor Hugo: 'Golümü anneme armağan ediyorum' Trabzonspor Vitor Hugo: "Golümü anneme armağan ediyorum"
Uğurcan Çakır'dan Ağaoğlu ve Avcı'ya mesaj! Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan Ağaoğlu ve Avcı'ya mesaj!
Vincent Janssen, milli takımı bıraktı Dünya Futbolu Vincent Janssen, milli takımı bıraktı
Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV, Bein Sports Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle Gündem Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV, Bein Sports Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle
Visca inanılmaz döndü, Trabzonspor kazandı Trabzonspor Visca inanılmaz döndü, Trabzonspor kazandı
Başakşehir - Beşiktaş: İlk 11'ler Beşiktaş Başakşehir - Beşiktaş: İlk 11'ler
Sahurdan sonra uykuda cünüp olmak orucu bozar mı? Gündem Sahurdan sonra uykuda cünüp olmak orucu bozar mı?
Oruçluyken ilişkiye girmek orucu bozar mı? Gündem Oruçluyken ilişkiye girmek orucu bozar mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'ın Fenerbahçe planı!
2
Spalletti: "Kim Min-Jae dünyanın en iyi stoperi"
3
Başakşehir - Beşiktaş: İlk 11'ler
4
Real Madrid'den Barcelona'ya soruşturma için açıklama
5
Okan Buruk'tan play-off açıklaması
6
Enes Ünal, İspanya'yı sallıyor
7
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku!

SON HABERLER

yukarı ok