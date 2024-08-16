Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 17:40 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 17:40

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024-2025

GSB yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başlatılması bekleniyor. Öte yandan KYK yurtlarına ne zaman öğrencilerin yerleşeceği öğrencilerce merak konusu oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024-2025
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2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sırada ise üniversite kayıtları var. Şimdi tüm gözler yurtların açılacağı tarihte. İşte, 2024-2025 KYK yurtlarında son durum...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.

2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.
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