KYK yurt başvuru sonuçları 2023: KYK yurt yedek ne demek? | KYK yurt yedek sırası kaça kadar gelir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte araştırılıyor. Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak 'KYK yurt sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyordu. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, KYK yurt sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığını belirtti.KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarı ile açıklandı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirtirken yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını belirttiKYK yurtlarında yedek sırada olanlar yedek alımları bekleyecektir. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.KYK yurtlarında oluşan açıklara ve kazananların kayıt yaptırmamasına göre yedeklerden kayıt alınacaktır. Yedek sırada olanların kayıt şansı bulunuyor. Yurt duyurularını yakından takip etmelerinde büyük fayda var. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.Yedek sırada olanlara KYK yurt kayıtları için şans gelebilir. Bunun için KYK yurtlarını kazananların kayıt yaptırmaması önemli. Ayrıca yedek sırası da önemlidir.Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.Bakan Bak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere, yurtlara yedek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmaya devam edeceğini belirtti.KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.