Haber Tarihi: 13 Eylül 2023 14:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 14:33

KYK yurt başvuru sonuçları 2023: KYK yurt yedek ne demek? | KYK yurt yedek sırası kaça kadar gelir?

KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt başvuruları işlemleri 2 Eylül tarihinde sona ermişti. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, yapılacak sonuç açıklamasına kilitlendi. KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e devlet www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, asıl ve yedek kazananlar ne zaman açıklanacak? İşte KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum...

KYK yurt başvuru sonuçları 2023: KYK yurt yedek ne demek? | KYK yurt yedek sırası kaça kadar gelir?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte araştırılıyor. Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak 'KYK yurt sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyordu. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, KYK yurt sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığını belirtti. 
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarı ile açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirtirken yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını belirtti

YK yedek nedir? KYK Yurt yedek sırası nasıl öğrenilir?

KYK yurtlarında yedek sırada olanlar yedek alımları bekleyecektir. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

KYK yedekleri yurda kayıt yaptırabilir mi?

KYK yurtlarında oluşan açıklara ve kazananların kayıt yaptırmamasına göre yedeklerden kayıt alınacaktır. Yedek sırada olanların kayıt şansı bulunuyor. Yurt duyurularını yakından takip etmelerinde büyük fayda var. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Yedeklere kayıt sırası gelir mi?

Yedek sırada olanlara KYK yurt kayıtları için şans gelebilir. Bunun için KYK yurtlarını kazananların kayıt yaptırmaması önemli. Ayrıca yedek sırası da önemlidir.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?


KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

 

YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAFTADA İKİ GÜN AÇIKLANMAYA DEVAM EDECEK

Bakan Bak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere, yurtlara yedek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmaya devam edeceğini belirtti.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

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