Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 19:23 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 19:23

Kuruluş Osman Yusuf diziden ayrıldı mı, neden, ayrıldı?

Kuruluş Osman'ın sevilen karakteri Yusuf'u canlandıran Ali Önsöz diziden ayrıldığı duyuruldu. Reytinglerde birinci gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda hikaye değişikliği nedeniyle ayrılıklar yaşanıyor. Ali Önsöz'ün kaçıncı bölümde diziden çıkacağı belli oldu. Peki, Kuruluş Osman Yusuf diziden ayrıldı mı, neden, ayrıldı?

Kuruluş Osman Yusuf diziden ayrıldı mı, neden, ayrıldı?
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, altıncı sezonuyla çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, kadroda peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak Yusuf karakterine hayat veren genç oyuncu Ali Önsöz'ün diziden çıkacağı konuşuluyor.

KURULUŞ OSMAN YUSUF DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Kuruluş Osman'da Keçilişah Beyliği'nin savaşçısı Yusuf karakterini canlandıran Ali Önsöz'ün diziden ayrıldığı kesinleşti. 9 Nisan 2025'te yayınlanan 187. bölüm, oyuncunun son sahnesi oldu.

Yusuf, ablası Begüm Hatun'un etkisiyle şımarık ama sadık bir karakter olarak izleyicinin ilgisini çekmişti. Hikaye gereği diziden çıktığı belirtilen Önsöz'ün aksiyon sahnesi çekerken ayağının ön çapraz bağları kopmuştu.

ALİ ÖNSÖZ KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?
Ali Önsöz Kuruluş Osman'dan resmen ayrıldı. 25 yaşındaki genç oyuncunun, 187. bölümle birlikte diziye veda ettiği doğrulandı. Bozdağ Film'in imzasını taşıyan ve Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekilen dizinin yeni sezonda şekillenecek hikayesi gereği ayrılıklar yaşanıyor.

ALİ ÖNSÖZ KİMDİR?
2000 yılında Antalya'da doğan Ali Önsöz, oyunculuk kariyerine 2021'de Sana Söz dizisindeki Bora karakteriyle adım attı. Ardından "Darmaduman" ve "Ateş Kuşları" gibi dizilerde rol alarak geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu

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