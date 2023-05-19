Haber Tarihi: 19 Mayıs 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 11:25

Kurbana kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı ve bayram ne kadar kaldı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilin başlayacağı gün merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'ndan alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı tatili bu sene 9 gün sürecek ve kamu çalışanları için idari izinli sayılacak. Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı ve biteceği gün sayısı ile vatandaşlar da planlarına yön verecekler. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayrama kaç gün kaldı? İşte, ? 2023 Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günler hakkında ayrıntılı bilgiler.

Kurbana kaç gün kaldı? 2023 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
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Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu, Ramazan Bayramı'nın ardından öne çıkan konulardan oldu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün oldu. Kısa süren bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan çalışanlar, Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtına odaklandı. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, bayram tatili günleri ve Kurban Bayramı tarihi.


KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

19 Mayıs 2023 Cuma günü itibariyle Ramazan Bayramı'na 39 gün kaldı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

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