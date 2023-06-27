KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR ARAPÇA | Diyanet Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?

Kurban keserken okunacak dualar ve kurban kesimi öncesinde nasıl niyet edileceği ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kesim sırasınca okunacak dualar sorusunu cevaplandırdı. Peki kurban kesilirken hangi dualar okunur, öncesinde nasıl niyet edilir? Kurban keserken okunacak ayetler...Kurban kesmek için gerekli bilgiler nasıl olması gerekir? Kurban keserken okunacak dualarla ilgil detaylar bulunmaktadır.Türkçe ve Arapça olacak şekilde Kurban keserken okunacak dualar bu şekildedir:İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir.Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücub şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:1. Müslüman olmak.2. Akıllı ve buluğa ermiş olmak.3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.4. Belirli bir mali güce sahip bulunmak.Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefiler'den Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ile Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve buluğ şart olmayıp gerekli mali güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanuni temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın mali bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.Et, fakir veya zengin olması, müslüman olup olmaması fark etmeden istenildiği kişiye verilebilir. Etin dağıtımı konusundaki genel usul ise etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara üçte birini ise fakirlere vermek şeklindedir. Bu dinimizce müstehaptır.Kurban etinin hepsini kendi evinde kullanmak veya hepsini fakirlere vermek de caiz görülmüştür. Kurban etinin dağıtılmaması kurban kesen kişinin yeterli maddi durumunun olmaması veya çocuk sayısının fazla olması veya evin kalabalık olması durumunda uygun görülmüştür.1-Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilir.2-Üçte biriyle evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.3-Geriye kalan üçte birini ise, evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir.Kurban kesiminin ardından etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında açıklama yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ "Mümkünse hayvan soğuduktan, ölüm katılığına ulaştıktan sonra parçalanmalıdır. Eğer zaman yoksa, sıcakken parçalama mecburiyeti hasıl olmuşsa, naylon torbalara konulan etler, eve gider gitmez naylon torbalardan çıkarılmalı, serin ve gölge bir yerde birbirine değmeyecek bir şekilde sergilenmelidir." ifadesinde bulunduSağlık Bakanlığından alınan bilgilere göre;Çevre sağlığı yönünden de kesimi takiben ortaya çıkan kan, mide ve bağırsak içeriği önemlidir. Bunların gelişi güzel bir şekilde etrafa atılmaması ve akarsulara dökülmemesi gerekmektedir.Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dini bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Maide 5/27); bir başka ayette de ilahi dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsa'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun asli günahına karşı Baba'nın oğlu İsa'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.