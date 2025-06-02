Kurban Bayramında Avrasya tüneli ücretsiz mi? 2025

Kurban Bayramı tatili sürerken gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş yapacak olan vatandaşlar kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi, bedava mı?



2025 BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ ÜCRETSİZ Mİ?



Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.



NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde alınan önlemleri ve uygulamaları duyurdu. Bayram tatili süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

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