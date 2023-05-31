Kredi faiz oranları düşecek mi 2023? Son dakika faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ihtiyaç kredilerine yönelik örtülü faiz üst sınır adımı geldi. Buna göre, TCMB ihtiyaç kredilerinde de ticari kredilerdeki gibi faiz sınırı konulduğunu bankalara bir yazı ile bildirdi. Söz konusu sınırın aşılması halinde bankalar, menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabii olacak.Bloomberg HT'nin ulaştığı yazıya göre, tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde "faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2.0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2.0 katından yüksek olanlara ikinci kademede" menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.Böylelikle, oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile yüzde 2.00 arasında faiz uyguluyor.Bankalar referans faizin 1.8 ile 2.0 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2.0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.Bireysel tüm nakit ihtiyaçlarınız için aylık %1,94 faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar 36 ay , 50.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için 24 ay ve 100.001 TL üstü tutarlar için 12 ay vade ile yararlanabilirsiniz.50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti3.000-125.000 TL 03-36 Ay %1.57'den başlayan oranlar % 0.5+BSMVKredi tutarı 100.000 TL üzerinde olan krediler için vade 12 ay ile, 50.000 TL – 100.000 TL'ye kadar (100.000 TL dahil) olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır.Kredi tutarınızı girerek ve kredi vadesini seçerek ihtiyaç kredisi hesaplama yapabilir, Hemen Başvur'a tıklayarak onaylanan ihtiyaç kredinizi uygun faiz oranlarıyla kullanabilirsiniz. Bankacılık düzenlemeleri gereği, 16 Eylül 2021 tarihi sonrasında açılan ihtiyaç kredilerinizin kalan ana para bakiyeleri toplamının 50.000 TL üzerinde ve 100.000 TL altında olması durumunda yeni açılacak kredinizin vadesi en fazla 24 ay, 3 ay ötelemeli krediler için en fazla 21 ay olabilecektir. Ana para bakiye toplamının 100.000 TL üzerinde olması durumunda vadesi en fazla 12 ay, 3 ay ötelemeli krediler için en fazla 9 ay olabilecektir.İhtiyaç kredisi kampanyalarımız 3-36 ay vadede, aylık akdi faiz oranları %2,09 ile %6,99 arasında olacak şekilde belirlenir ve ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.3 ay erteleme seçeneği 5.001-50.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur.