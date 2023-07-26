Haber Tarihi: 26 Temmuz 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 16:22

KPSS TABAN PUANLARI 2023/1 | ÖSYM KPSS atama (yerleştirme) en düşük ve en yüksek puanları açıklandı!

ÖSYM son dakika KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. 6-13 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından en düşük ve en yüksek alım yapılan puanlar merak ediliyor. ÖSYM sonuçlar ile beraber alım yapılan puanları da duyurdu. Yerleştirme işlemlerine ilişkin sayılar veriler belli oldu. Lisans, ön lisans ve lisans mezunları Kütüphaneci, Psikolog, Avukat, Şehir Plancısı, Bilgisayar işletmeni, Mühendis ve düz memur kadrolarını tercih etmişti. Peki KPSS 2023/1 taban ve taban puanları açıklandı mı? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan tavan ve taban puanları…

KPSS TABAN PUANLARI 2023/1 | ÖSYM KPSS atama (yerleştirme) en düşük ve en yüksek puanları açıklandı!
Abone Ol
KPSS 2023/1 tercih sonuçları için nefesler tutuldu. KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. KPSS 2023/1 tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte KPSS-2023/1 yerleştirme sonuçlarına İlişkin en küçük ve en büyük puanlar.

KPSS 2023/1 TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
KPSS 2023/1 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

KPSS 2023/1, ön lisans, lisans ve ortaöğretim taban puanları açıklandı. Adaylar taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir.

KPSS 2023/1 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI

KPSS 2023/1 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI

KPSS 2023/1 LİSANS TABAN PUANLARI

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
KPSS
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'da Siopis ayrılmak istiyor Trabzonspor Trabzonspor'da Siopis ayrılmak istiyor
Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor!
Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı Beşiktaş Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı
Fulham, Calvin Bassey ile anlaşmaya vardı! Transferler Fulham, Calvin Bassey ile anlaşmaya vardı!
Cüneyt Çakır'a, Rusya'dan görev Spor Toto Süper Lig Cüneyt Çakır'a, Rusya'dan görev
Samsunspor, Emre Kılınç'la anlaştı Türkiye Transferler Samsunspor, Emre Kılınç'la anlaştı
İSTANBUL HALK EKMEK FİYATI 2023: İstanbul halk ekmek zam geldi mi, ne kadar, kaç TL? Gündem İSTANBUL HALK EKMEK FİYATI 2023: İstanbul halk ekmek zam geldi mi, ne kadar, kaç TL?
Dündar: 'Gidenlerin yeri dolar' Spor Toto 1. Lig Dündar: "Gidenlerin yeri dolar"
Bodrumspor'da Orgill gitti Transferler Bodrumspor'da Orgill gitti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ali Koç'tan Wilfried Zaha açıklaması
2
Fenerbahçe - Zimbru: Muhtemel 11'ler
3
Galatasaray'da Angelino sakatlandı!
4
Fenerbahçe'ye, Arsenal'den orta saha
5
Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye
6
Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik!
7
Eyüpspor'a Galatasaray'dan transfer!

SON HABERLER

yukarı ok