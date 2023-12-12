Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 19:56 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 19:56

Kopenhag - Galatasaray maçı TV8,5 verecek mi? - Glatasaray Kopenhag şifresiz veren kanallar, nereden izlenir?

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 verecek mi, yayınlanacak mı, şifresiz mi sorusu maçın başlamasına saatler kala merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları yarın başlıyor. Mücadeleleri televizyondan takip etmek isteyenler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte 12 Aralık TV 8,5 yayın akışı

Kopenhag - Galatasaray maçı TV8,5 verecek mi? - Glatasaray Kopenhag şifresiz veren kanallar, nereden izlenir?
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Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 verecek mi, yayınlanacak mı, şifresiz mi? Exxen Spor ve TV8,5 yayın akışı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Galatasaray-Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışı

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI TV8,5 VERECEK Mİ, HANGİ KANALDA?

Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 vermeyecek. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak. 

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI TV8,5 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK
 
06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu

07:00 Klasikler

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri

10:00 %100 Futbol

11:00 Son Karar

12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası

14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi

16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi

18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri

18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri

20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008

22:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:50 All The Goals / Andy Cole

00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri

01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri

01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008

03:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta

05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu

MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11
Kopenhag XI: Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Falk, Lerager, Goncalves, Bardghji, Elyounoussi, Claesson.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - TIKLAYINIZ

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.





KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.


Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

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