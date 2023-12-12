Kopenhag - Galatasaray maçı TV8,5 verecek mi? - Glatasaray Kopenhag şifresiz veren kanallar, nereden izlenir?

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 verecek mi, yayınlanacak mı, şifresiz mi? Exxen Spor ve TV8,5 yayın akışı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Galatasaray-Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışıKOPENHAG-GALATASARAY MAÇI TV8,5 VERECEK Mİ, HANGİ KANALDA?
Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 vermeyecek. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.
KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI TV8,5 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK
06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
07:00 Klasikler
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri
10:00 %100 Futbol
11:00 Son Karar
12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası
14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi
16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi
18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
22:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:50 All The Goals / Andy Cole
00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri
01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri
01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008
03:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta
05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G GrubuMAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;Blue Sport 6 Live HDC More SuomiCosmote Sport 3 HDCytavision Sports 6 HDDAZN Canada ($/geo/R)DAZN Deutsch ($/geo/R)Digi Sport 2 Romania HDEXXEN Digital TürkiyeLiveScore [app] (ROI only)M+ Liga de Campeones 7MATCH! Arena HDNova Sport 4 Czech HDParamount+ USA ($/geo/R)Pickx+ Sports 3 HDPolsat Sport Premium 1 HDSport 24 At Sea ExtraStan Sport AustraliaStöd 2 Sport 3SuperSport LaLiga HDTNT Sports 2 HD UKTV2 Play NorgeTV4 Play+ SverigeViaPlay Baltic HDViaPlay Danmark HDZiggo Sport Docu
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11
Kopenhag XI:
Grabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Falk, Lerager, Goncalves, Bardghji, Elyounoussi, Claesson.
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - TIKLAYINIZ
Galatasaray XI:
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.
Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.
Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.