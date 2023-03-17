Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Haber Tarihi: 17 Mart 2023 19:25 -
Güncelleme Tarihi:
17 Mart 2023 19:26
Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle kesintisiz donmadan
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Galatasaray ile Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 82 golüne, Konya temsilcisi 28 golle karşılık verdi.
Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 2 maçı kaybetti. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 31 gole karşılık, Konyaspor sahasında 12 gol atabildi. İki ekip arasında Konya'da oynanan 21 maçın 14'ünde Konyaspor, 5'inde ise Galatasaray gol sevinci yaşayamadı.
En farklı skorlu galibiyetler
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı. Deplasman kralı Galatasaray!
Galatasaray, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan Cim-Bom, tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.
Okan Buruk'tan Sergio Oliveira'ya yeni görev!
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı için formülü buldu. Mertens'in eksikliğini Kasımpaşa maçında fazlasıyla hisseden ve yine Belçikalı futbolcunun bugün yokluğunda kimi oynatacağı merak edilen Buruk, Sergio Oliveira'nın pozisyonunu değiştirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Konyaspor karşısında, savunmanın önünde Torreira ile Berkan'ı oynatıp, Oliveira'yı 10 numaraya kaydırmayı düşündüğü ve antrenmanlarda bunun denendiği öğrenildi. İlk maçında golle tanışan Zaniolo'nun yine kulübede başlayacağı ve ikinci yarı sahaya sürüleceği belirtildi. Geçen hafta yedek başlayan Rashica ise bugün ilk 11'deki yerini alacak. Sarı-kırmızılılarda Nelsson'un cezası nedeniyle yokluğunda Kaan Ayhan savunmada görev alacak.
Okan Buruk: "Biz kazanalım, onlar düşünsün"
Süper Lig'de 26. haftanın açılışında Konyaspor ile Galatasaray bugün 20.00'de Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini (14) yakalayan sarı-kırmızılılar bugün kazanıp farkı 12'ye çıkarıp takipçisi Fenerbahçe'ye de psikolojik üstünlük kurmanın peşinde. Teknik direktör Okan Buruk, takımını "Biz kazanalım, onlar düşünsün" diyerek motive ediyor. Konya dönüşü kalan 10 maçın 6'sını Nef Stadyumu'nda oynayacak G.Saray, şampiyonluk yolunda avantaj elde etmenin hedefinde. Bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan (29) takımı olan sarı-kırmızılılar ayrıca 17 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda. Kasımpaşa maçında sarı kart gören Victor Nelsson bugün Konya'da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Danimarkalı stoperin yokluğunda yeni transfer Kaan Ayhan görev yapacak. Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca Kaan'ı as takımda Abdülkerim ile birlikte oynattı. Sarı kırmızılıların, Konyaspor maçı kafilesinde Dries Mertens, Yusuf Demir, Mattias Ross ve Fredrik Midtjö yer almadı. Orta sahada Berkan Kutlu'yu kullanmayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, Oliveira'yı Mertens'in yerinde oynatacak. (Sabah)
Galatasaray 15'te 15 için Konya'da!
Süper Lig'de haftanın açılışını Galatasaray, Konyaspor deplasmanında yapıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı Zaniolo'nun golüyle devirerek ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu tarihe gömmeyi başardı. Cim Bom, bugün Konya karşısında bu rekoru daha da geliştirmenin hesapları içinde. Ligde 15'te 15'i kovalayan Aslan, kupadaki 3 zafer de eklendiğinde 18 resmi maçlık muhteşem bir seriye ulaşacak. Bir yandan zirvedeki yerini de sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, Konya'yı mağlup etmesi halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle aradaki puan farkını 2 maç fazlasıyla da olsa 12'ye çıkaracak.
Stanojevic'in son şansı
Sezona çok iyi başlayan Konyaspor ise İlhan Palut dönemi sonrasında düşüşü bir türlü önleyemedi. Yeşil-Siyahlılar'ın son 10 haftadaki tek galibiyeti, hükmen Hatayspor'a karşıydı. Galatasaray karşısında alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevine son verilmesi bekleniyor.
Konya, 2 senedir Galatasaray'ın kabusu
Ev sahibi ekibin son haftalardaki kötü gidişatına rağmen, Galatasaray 2 sezondur Konya'da tam anlamıyla kâbus yaşıyor. Geçen sezon deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan Cim Bom, bir önceki sezon oynanan karşılaşmayı da 4-3'lük skorla kaybetmişti. Konyaspor evinde Galatasaray'a karşı olan bu galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Galatasaray Konyaspor maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray, muhteşem form durumuyla geliyor
Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi. Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Konyaspor'da sakatlığı devam eden Michalak forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı süren Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. Galatasaray'da bu isimlerin yanı sıra Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir de maç kadrosuna alınmadı.
İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.
Son 17 resmi maçı kazandı
Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.