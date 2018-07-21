Kiev'de Holiganların kavgası.

Real Madrid - Liverpool finali öncesinde bir taraftarın yaptığı hareket kendisine pahalıya patladı

21 Temmuz 2018 15:44
Kiev'de Holiganların kavgası.
Real Madrid - Liverpool finali öncesinde bir taraftarın yaptığı hareket kendisine pahalıya patladı


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