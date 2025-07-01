Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Kıdem tazminatı hesaplaması: Kıdem tazminatı kaç lira?

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile Temmuz zamları belli olacak. Evlilik, işten çıkarılma gibi gerekçelerle işinden ayrılacak çalışanların Temmuz ve sonrasında alacakları kıdem tazminatı tutarı değişiyor. Mayıs rakamları ile zam oranı yüzde 14 seviyelerini buldu. Brüt maaş üzerinden belirlenen kıdem tazminatı tavanı da açıklanacak rakamlar sonrasında ortaya çıkacak. İşte, kıdem tazminatı hesaplaması hakkında detaylar...

Temumuz ayının 3'ünde enflasyon rakamları açıklanacak ve 6 aylık rakamlar belli olacak. Böylece memur ve emeklinin zamlı maaşları da kesinleşecek. Bunlara ek olarak kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

Mayıs rakamlarına göre yüzde 14 zam kesinleşti. Haziran verileriyle memur ve memur emeklisinin yüzde 15 civarında zam alması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre hali hazırda 46.655 TL olan kıdem tazminatı tavanı 54 bin TL'ye ulaşmış olacak.

Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde çalıştığı her bir yıl süresi ile son aldığı giydirilmiş brüt maaşın çarpılması ile belirlenir. Bu işlem yapılırken yıl kesirleri de göz önüne alınır. Arta kalan aylar güne çevrilir, son brüt ücret 365'e bölünür ve günlük ücret hesaplanır.

Çalışma süreleri de güne çevrilir ve günlük ücret ile çarpılır.

Hesaplanan kıdem tazminatı tutarı yıllık tavan tutarını aşmıyorsa tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilir. Eğer yıllık kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa ve işveren aşan kısmı da ödeyecekse gelir vergisi kesintisi yapılır. Kesilecek gelir vergisi, mevcut birikmiş vergi matrahına göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişebilir.

Kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılırsa ayrılma nedeni İş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir.

Ayrıca; emeklilik şartlarını yerine getiren ve ilgili kuruma başvuranlar ve aynı işyerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.