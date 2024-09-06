Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, maç takvimi nedeniyle UEFA ve FIFA'ya tepki gösterdi. Kevin De Bruyne, "Sezonlar giderek uzuyor ama bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!
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06 Eylül 2024 19:10
Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne'den maç takvimine tepki geldi.

Belçikalı yıldız, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon iyi geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı." dedi.

Maç takvimi nedeniyle UEFA ve FIFA'ya tepki gösteren De Bruyne, "Bu durum umurlarında bile değil. Onlar parayı önemsiyor." ifadelerini kullandı.

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