Kerr: "Modern NBA'de kimsenin box out yaptığı yok"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın dün gece Minnesota Timberwolves'a aldığı 126-114'lük yenilginin ardından, modern NBA'deki ribaund yeteneğinin eksikliğine değindi.



Mağlubiyette ekibi Wolves'a karşı ribaund miktarlarında 34-57'lik bir fark yiyen Kerr, maçtan sonra şu şekilde konuştu:



"Modern NBA'de böyle; kimse box out yapmıyor. Artık bu işler böyle. Her gece League Pass'te aynı şeyi görüyorum. Oyuncular, rakiplerinin topsuz alandan gelmesine bir önlem almıyor ve 'Ribaundı alırım bir şekilde' diye düşünüyorlar. NBA'de yaygın olan bir hastalık bu."



Kerr, ribaund almanın azlığının sebebinin, "oyuncuların çoğuna bir lise ve kolej koçunun sekiz yıl boyunca bağırmasının" bir sonucu olduğunu belirtti.



"BUNU 25 YIL ÖNCE YAPSANIZ, KENARA ALIRLARDI"



Kerr ayrıca, modern oyuncuların sahadaki "küçük ama önemli işleri" yapmadığını da sözlerine ekledi:



"Bana göre geçmişteki oyuncular, asla şimdiki oyuncular kadar yetenekli değillerdi. Şimdiki yetenek seviyesi beni hayrete düşürüyor. Ancak mesela hızlı hücumlarda savunmaya geri dönmek gibi önemli küçük ama önemli işler artık hiç yapılmıyor.



Her gece TV'de görüyorum, takımlar hızlı hücumda rakibin yanlarından geçip öylece turnike atmasına izin veriyorlar. Bunu biz de yapıyoruz; her takım yapıyor. Bunu 25 yıl önce yapsaydınız, koçunuz sizi kenara alırdı ve bir daha oynatmazdı. Şimdi bunu herkes yapıyor ve bir koç olarak tabii ki herkesi kenara alamıyorsunuz."