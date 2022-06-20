Keçiörengücü'ne Arnavut orta saha

Ankara Keçiörengücü, Arnavut orta saha Jurgen Bardhi'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Keçiörengücü'ne Arnavut orta saha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2022 22:41
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Arnavut orta saha oyuncusu Jurgen Bardhi'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Bardhi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tuzlaspor ile 33 lig maçına çıkan Arnavut futbolcu, 4 gol kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ