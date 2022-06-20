Keçiörengücü'ne Arnavut orta saha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Arnavut orta saha oyuncusu Jurgen Bardhi'yi kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Bardhi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Tuzlaspor ile 33 lig maçına çıkan Arnavut futbolcu, 4 gol kaydetti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Bardhi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Tuzlaspor ile 33 lig maçına çıkan Arnavut futbolcu, 4 gol kaydetti.
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