Keçiörengücü, Mehmet Erdoğan'ı açıkladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Erdoğan'ı renklerine bağladığını duyurdu.



Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz daha önce Konyaspor forması giyen genç kaleci Mehmet Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Mehmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Profesyonel kariyerine, 2022-23 sezonunda altyapısından yetiştiği Konyaspor'da başlayan Mehmet, Türkiye 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında da oynadı.





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