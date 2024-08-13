Keçiörengücü, Mehmet Erdoğan'ı açıkladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Erdoğan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü, Mehmet Erdoğan'ı açıkladı
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13 Ağustos 2024 00:39
Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Erdoğan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz daha önce Konyaspor forması giyen genç kaleci Mehmet Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Mehmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine, 2022-23 sezonunda altyapısından yetiştiği Konyaspor'da başlayan Mehmet, Türkiye 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında da oynadı.

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