Kazımcan'a karşılık Uğur!

Geçen sezonu Ankaragücü'nde bitiren Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'a Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe talip oldu.
Galatasaray ise İzmir ekibinden Uğur Kaan Yıldız'ı istedi. Sağ bekte görev yapan 21 yaşındaki oyuncu için resmi temaslar başladı.
Uğur, geçen yıl Ümraniyespor'da kiralık olarak oynamıştı. 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezonu 32 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
Galatasaray ise İzmir ekibinden Uğur Kaan Yıldız'ı istedi. Sağ bekte görev yapan 21 yaşındaki oyuncu için resmi temaslar başladı.
Uğur, geçen yıl Ümraniyespor'da kiralık olarak oynamıştı. 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezonu 32 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.