Kayseri'de deprem mi oldu? Son dakika 8 Şubat 2023 Kayseri deprem kaç şiddetinde oldu? Kayseri deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar?

KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU, ÖLÜ VE YARALI VAR MI?





Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Gece meydana gelen depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda da uzun araç kuyrukları oluştu. Arka arkaya gerçekleşen depremlerin kent merkezindeki bir apartmanı beşik gibi salladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde bulunan avizeler adeta halka çizer gibi sallanırken, sarsıntının etkisiyle sandalyelerin ve askılığın da şiddetli şekilde hareket ettiği görüldü.



Diğer yandan Develi ilçesindeki bir ahırın güvenlik kamerasına da sallanma anları ve içeride bulunan hayvanların korku ile ayağa kalktıkları anlar yansıdı. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de hissedildi. Deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, kentteki binaların beşik gibi sallandığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Gece meydana gelen depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda da uzun araç kuyrukları oluştu. Arka arkaya gerçekleşen depremlerin kent merkezindeki bir apartmanı beşik gibi salladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde bulunan avizeler adeta halka çizer gibi sallanırken, sarsıntının etkisiyle sandalyelerin ve askılığın da şiddetli şekilde hareket ettiği görüldü.Diğer yandan Develi ilçesindeki bir ahırın güvenlik kamerasına da sallanma anları ve içeride bulunan hayvanların korku ile ayağa kalktıkları anlar yansıdı.

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...15:30 AFAD'dan yapılan açıklamada "Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir." denildi.AFAD tarafından açıklanan son verilere göre; Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426 olarak güncellendi.Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.Samimi Haber depremlerin üçüncü gününde de gelişmeleri canlı blogla aktarıyor…07:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile, diğer barolara kayıtlı olup da, deprem bölgesinde yakınları bulunan avukatların adli süreçlerdeki tüm sürelerinin 6 Şubat'tan itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.04:02 Elektrik olmayan Hatay'da kurtarma çalışmaları gece karanlığında çok kısıtlı aydınlatmalarla yapılıyor.03:11 CHP Meclis üyesi Eren Erdem, Hatay Antakya'daki son durumu anlattı. Yardım için bölgede bulunan Erdem arama kurtarma için olmazsa olmaz olan ekskavatör ve vinçin bölgede olmadığını söyledi: "Kafasında baret olan bir kalabalık var orada. İki enkazda çalışma var, gerisinde yok."02:26 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur" dedi. CHP lideri yardımlarda bürokratik engelleri tanımayacaklarını söyledi.02:09 Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, konuştuğu depremzede ekiplerin gelmediğini söyleyince lafını kesip uzaklaştı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 912 kişi hayatını kaybetti, 5385 kişi yaralandı. Rakamlar yeni açıklamalarla güncelleniyor. Kahramanmaraş Valiliği son dakika gelince haberimizde yer alacak.Son açıklanan verilere göre Gaziantep'te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.Adana Valisi, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem için tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen binalarımızı terkedip güvenli yerlerde bekleyelim. Başta ana yollarımız olmak üzere yolları açık tutmaya özen gösterelim. İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.İl il açıklanan ilk verilere göre Adana'da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay'da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.7,7'lik depremin en çok hissedilidğ 10 il arasında yer alan Malatya'da edinilen son bilgiye göre, yüzlerce bina yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan ilk veriler şöyle; kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını bildirdi. İl bazında açıklanan son verilere göre ise Malatya'da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.